Beginnen wir mit einer literarischen Gymnastikübung. „Rückwärts durch die Knie betrachtet, war die Welt immer am interessantesten“, sagt der Dreizehnjährige. Es ist 1973. Könnte allerdings auch immer der österreichische Schriftsteller Wolf Haas sagen. Der – geboren 1960 in Maria Alm im Salzburger Land – ist in seinem neuen Roman ohnehin zumindest teilidentisch mit dem dicklichen Jungen (93 Kilo schwer) mit dem schulterlangen Haar, der an der Tankstelle im Salzburger Land, wo er im Sommer jobbt, für ein Mädchen gehalten wird.



Wolf Haas – der ehemalige Werbetexter („Lustig samma, Puntigamer“) – ist ein Sprach- und Perspektivkünstler von Graden. Der größte vielleicht der zumindest österreichischen Gegenwartsliteratur. In den bisher sechs Brenner-Romanen, mit denen er berühmt wurde, war er das, diesen um den sprachlich eher beschränkten Detektiv Simon Brenner und um manchmal bloß fadenscheinige Kriminalfälle kreisenden Geschichten. Und in mittlerweile drei ganz fabelhaft ins Freie fabulierten Non-Brenner-Romanen: „Das Wetter vor 15 Jahre“, „Verteidigung der Missionarsstellung“ und jetzt eben „Junger Mann“, der Geschichte eines Pubertierenden von ihm selbst erzählt.



Es ist Ölkrise, es gibt autofreie Sonntage. Blöd für Tankstellen eigentlich. Da verliebt sich der Junge. Das Mädchen ist schön. Ihr Freund ist gefährlich. Fernfahrer, ein As auf Skiern. Tscho heißt er. Den Jungen nimmt er mit nach Griechenland. Über die Balkanroute. Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ trifft Tscho, gewissermaßen. Sie reden viel. Der Junge lernt. Verunfallt mit Erwachsenen und dem Erwachsenwerden. Eine Geschichte von Diät und Dichterwerden. Und von einer Volte der Art am Schluss, wie sie nur Wolf Haas hinkriegt, rückwärts durch die Knie geschossen.

Junger Mann Roman Autor: Wolf Haas Verlag: Hoffmann und Campe ISBN: ISBN 978-3-455-00388-8 Zum Autor: Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seit 1996 sind acht Bände seiner Brenner-Krimis erschienen, zuletzt „Brennerova“ (2014). Bei Hoffmann und Campe erschienen bislang die Romane „Das Wetter vor 15 Jahren“ (2006) und „Verteidigung der Missionarsstellung“ (2012). Wolf Haas lebt in Wien.