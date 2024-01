Zurückhaltung und Sittsamkeit scheinen gerade keine besonders angesagten Tugenden zu sein. Dass der Ruhm und der Einfluss der 1911 in Worcester/Massachusetts geborenen Lyrikerin Elizabeth Bishop in der anglophonen Welt immer größer wurde über die vergangenen Jahrzehnte, mag da verwunderlich sein. Es zeigt vielleicht aber gerade die Sehnsucht nach einer Literatur, die nicht prunkt. Die das Wundern lehrt aus der Dezenz, aus der gewissermaßen unendlichen Vertiefung des Details einer Landschaft, eines Gemäldes, einer Szene.



„Die zurückhaltendste und gesittetste unter den Dichtern“ hat der Lyrikkollege und Literaturnobelpreisträger Seamus Heaney die Frau mit der schwierigen Kindheit genannt. Sie war kaum acht Monate alt, da starb der Vater. Die Mutter litt unter Nervenzusammenbrüchen. Bishop wuchs erst bei ihren Großeltern mütterlicherseits auf, dann unter Protest bei denen väterlicherseits. Sie machte ihren Abschluss am Vassar College im Staat New York. Auch wenn die Eckdaten ihrer Biografie das zu suggerieren scheinen, war Bishop keine sittsam an der Ostküste schreibende Dichterin. Sie führte ein durchaus unstetes Leben. Verbrachte Jahre in Brasilien, wo sie ihre Liebe zu Frauen offener ausleben konnte. Sie öffnete die nordamerikanische Literatur für die südamerikanische. Als sie 1979 in Boston starb, war sie mit allen wichtigen Preisen ihres Landes ausgezeichnet worden.



In Deutschland steht ihre wirkliche Entdeckung noch aus. Da hilft die zweisprachige Neuausgabe ihrer Gedichte mit Steffen Popps Übertragung doch sehr. Und da stehen dann Zeilen wie diese, die einem die Hand reichen in eine ganz eigene feine, dunkle Welt: „In einer trüben Ära / des Wassers / singt der Bach laut / aus seinem Brustkorb / riesiger Farne.“

Gedichte Gedichte. Zweisprachig. Mit einem Nachwort und aus dem Englischen übertragen von Steffen Popp Autor: Elizabeth Bishop Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-26014-6 Zur Autorin: Elizabeth Bishop, 1911 in Worcester geboren, starb 1979 in Boston. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. 1956 mit dem Pulitzer-Preis für Dichtung und 1970 mit dem National Book Award.