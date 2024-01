Ein sowjetisches Lager im Norden in den frühen Vierzigern. Im Land wütet der Stalinismus. Moskau ist weit weg. Im Lager sterben die Menschen oder werden zugerichtet für den großen Terror. Alles ist so, wie man es kennt, von Dostojewski, von Walam Schalamow. Auch Steffen Menschings Roman erzählt eine Geschichte von diesem Kältepol der Menschlichkeit. Und die Geschichte eines ganz besonderen Menschen, eines ganz besonderen Männerbundes.



Mensching, 1958 in Berlin geboren, hat als Clown und Kabarettist angefangen, bei „Karls Enkeln“, einer subversiv-philosophischen Truppe unterm Dach der Berliner Volksbühne. Lyriker wird er dann, macht mit bei der komischen Blechblasband „Schnaftl Ufftschik“. Journalismus hat er studiert. Romane schreibt er seit 2003, da erschien „Jacobs Leiter“. Zwölf Jahre hat Mensching, der seit zehn Jahren Theaterleiter im thüringischen Rudolstadt ist, an „Schermanns Augen“ gearbeitet, in Lagerberichten geforscht und nach dem Lebenslauf des Rafael Schermann.



Schermann, dem Mensching im erfundenen Lager Artek II den erfundenen deutschen Kommunisten Otto Haferkorn als Übersetzer und späteren Freund an die Seite seines Krankenlagers setzt, Schermann hat es wirklich gegeben. Jude, eine Art Houdini der Graphologie, weltberühmt, nicht nur im wundergläubigen Deutschland der Zwanziger, mit Kunden von Kokoschka bis Karl Kraus. Ein „Fernseher“, der aus Handschriften die Zukunft lesen konnte. Nur seine eigene nicht.



Mensching schweift von Otto und Rafael, von Artek II immer wieder aus in die Welt und in die Zeit. Paraphrasiert die „Ästhetik des Widerstands“ des Peter Weiss, macht den Schrecken der Lager greifbar und schreibt detailsatt, sprachlich gebändigt und perfekt organisiert einen wahren Jahrhundertroman.

Schermanns Augen Roman Autor: Steffen Mensching Verlag: Wallstein ISBN: ISBN 978-3-8353-3338-3 Zum Autor: Steffen Mensching, geb. 1958 in Berlin (Ost), studierte an der HU Berlin Kulturwissenschaft und arbeitete viele Jahre als freiberuflicher Autor, Schauspieler, Clown und Regisseur. Bekannt wurde er vor allem durch die Clownsprogramme, die er mit seinem Partner Hans-Eckardt Wenzel auf die Bühne gebracht hat (u. a. „Letztes aus der DaDaeR“, 1983 – 1989). Seit der Spielzeit 2008/09 ist Steffen Mensching Intendant am Theater Rudolstadt. 1979 debütierte er mit einem Gedichtband, zuletzt veröffentlichte er im Aufbau Verlag die Romane „Jacobs Leiter“ und „Lustigs Flucht“ sowie „In derselben Nacht“.