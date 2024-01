Tierschützer seien gleich an dieser Stelle schon beruhigt. Es wird zwar gejagt in einigen der 25 Erzählungen des Iwan Sergejewitsch Turgenjew. Der Jäger, den Turgenjew in den Rahmengeschichten erzählen lässt, war aber eigentlich auf andere Beute aus. Geschrieben hat sie der 1818 im zentralrussischen Orjol geborene Landadelige überwiegend im Pariser Liebesexil zwischen 1847 und 1852, überwiegend für eine russische Zeitschrift namens „Der Zeitgenosse“.



Turgenjews Erzählungen, die jetzt, ein bloßes Dutzend Jahre nach der Übersetzung von Peter Urban, von Vera Bischitzky erneut ins Deutsche gebracht wurden, sind Texte der Sehnsucht, Texte aus der Ferne, literarische Botanisiertrommeln des Lebens irgendwo im mittelrussischen Nirgendwo. Knotenpunkte geistiger und lebensweltlicher Physiognomien.



Die Genauigkeit (weniger die Poesie, in die Turgenjews makellose Geschichtenkunst aus der extremen Erzählpräzision immer wieder umschlägt) machte ihn der Obrigkeit verdächtig. Und seine extrem moderne moralische Offenheit. Nicht Turgenjew richtet in und mit seiner Literatur die Kaufleute, Bauern, Juden, all die Schichten der zentralrussischen Welt, das überlässt er dem Leser, dem er alle Seiten ausbalanciert mit höchster Präzision und Tiefe vorstellt. Keinen Menschen wollte Turgenjew auf die Barrikaden bringen, keinen Umsturz auslösen. Nur von einer agrarischen Welt erzählen, der er immer fremder wurde im Exil und von der er ahnte, dass sie sterben würde. Verdächtig machte sich Turgenjew, der auf seinen Ländereien den Leibeigenen gegenüber die größtmögliche Liberalität praktizierte, trotzdem bei der Obrigkeit. Für den „Jäger“ wurde er zu einem Monat Haft und zwei Jahren Verbannung auf sein Gut verurteilt.

Aufzeichnungen eines Jägers Mit einem Nachwort und aus dem Russischen übertragen von Vera Bischitzky Autor: Iwan Turgenjew Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-26018-4 Zum Autor: Iwan Sergejewitsch Turgenjew wurde 1818 auf dem Gut Spaskoje im Gouvernement Orel als Sohn einer Adelsfamilie geboren. Er studierte in Moskau, St. Petersburg, Berlin und lebte dann lange im Ausland. Berühmt wurde er mit seinen „Aufzeichnungen eines Jägers“ (1852). Durch seine Romane („Väter und Söhne“, „Ein Adelsnest“, „Neuland“, „Rauch“) und großartigen Erzählungen wurde er einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er starb 1883 in Bougival bei Paris.