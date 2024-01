Auch Thomas Hürlimann war lange weg. Hat Krankheiten überwunden, ständig aber weiter an einem Lebensbuch geschrieben. Eine Rückkehr ist das Buch nun nach zwölf Jahren Romanpause geworden. Und ein Vaterbuch, aber ganz anders als „Der große Kater“ von vor zwanzig Jahren. „Heimkehr“ heißt es. Vom Heimkehren handelt es, was ja in der Literatur seit Homer und über Thomas Wolfe hinaus in der Regel grandios schiefgeht. Weswegen Hürlimann, bisher als perfekter Kurz- und Mittelstreckenerzähler bekannt, als Kammerspieler, seinen manchmal doch recht blauen Heinrich gleich dreimal heimkehren lässt zu seinem Vater. In drei verschiedenen Gestalten, in drei verschiedenen Ländern und Zeiten.



Alles geht los, als Heinrich Übel (Begrüßung an der Grenze: „Sie sind nicht Übel.“), im Leben mehrfach aus der Bahn geschlittert, weitgehend erfolglos, auf dem Weg zurück zum Gummifabrikanten Heinrich Übel Senior in ein schweizerisches Hochtal, mit einem Chevrolet gegen eine Brückenbegrenzung kracht. Ins Koma fällt. Und in Italien als Mafioso wieder aufwacht. Das ist aber eben nur der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die man schließt mit diesem Buch, in dem Hürlimann auf der Suche nach dem wahren Ich des Heinrich Übel endlich mal die Erzählzügel (scheinbar) schießen lässt. Heinrich, der mit Hürlimann das Geburtsdatum teilt, der Odysseus ist und Parsifal, grüner Heinrich und die dunkle Seite von Frischs Stiller, rast durch ein groteskes Kabinett der Bilder und Zeiten, Anspielungen und Verweissysteme, zwischen Leben und Tod. Ein Schelmenroman, eine Groteske. Eine geglückte Heimkehr.

Heimkehr Roman Autor: Thomas Hürlimann Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-031557-1 Zum Autor: Thomas Hürlimann wurde 1950 in Zug/Schweiz geboren. Er studierte in Zürich und an der FU Berlin Philosophie. Neben zahlreichen Theaterstücken schrieb er die Romane „Vierzig Rosen“ und „Der große Kater“ (verfilmt mit Bruno Ganz), die Novellen „Fräulein Stark“ und „Das Gartenhaus“ sowie den Erzählungsband „Die Tessinerin“. Für sein dramatisches, erzählerisches und essayistisches Werk erhielt er u. a. den Joseph-Breitbach-, den Thomas-Mann- sowie den Hugo-Ball-Preis. Seine Werke wurden in 21 Sprachen übersetzt. Nach vielen Jahren in Berlin lebt er heute wieder in seiner Heimat.