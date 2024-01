Ein Mädchen aus wohlbehütetem, man könnte auch sagen abgeschottetem Haus fährt ins Sommerferienlager. Das erste Mal weg von daheim, soll sie als Betreuerin in einem Sommercamp arbeiten. Wie ein Telefon geht, weiß sie nicht. Sich unter einer Dusche zu waschen, ist ihr neu. Wir schreiben das Jahr 1958. Das Mädchen ist 18. Charles de Gaulle ist Ministerpräsident. Die fünfte Republik beginnt und die Urkatastrophe des Mädchens, das nicht Annie Ernaux heißt, aber Annie Ernaux ist, findet statt.

Erinnerung eines Mädchens Aus dem Französischen von Sonja Finck Autor: Annie Ernaux Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-42792-7

Vor 44 Jahren, schon zu Zeiten also, als Karl Ove Knausgard noch zur Grundschule ging, hat Annie Ernaux, die vielleicht bedeutendste der französischen Schriftstellerinnen, sich an diese Stelle in ihrem Leben heran erzählt, um sie herum erzählt. In einem literarischen Werk, einer Romanautobiografie, die – nicht nur das unterscheidet sie von Knausgard – ohne Ich auskommt. Und immer nicht nur sie meint, sondern uns alle.

Jeder Roman der Annie Ernaux ist gleichzeitig eine Tiefenbohrung in die Gesellschaft, in die Zeit und die Erinnerung. Annie Ernaux heißt in Annie Ernauxs Romanen nie Annie Ernaux, sondern – wie in „Erinnerung eines Mädchens“ – zum Beispiel Annie Duchesne. Ein Mädchen, dem Annie Ernaux ihre eigene Lebensgeschichte übergezogen hat wie eine zweite Haut. Was sie erlebt – sie feiert im Camp, sie liebt, sie wird missbraucht –, steht für unser aller Schicksal. Wie sie sich erinnert, verdrängt, allmählich erst und spät dem Verdrängten nähert, es zulässt, erforscht, wie das, was war, dazu beitrug, wie es wurde, das Leben, steht für unser aller Gedächtnismechanik. Und alles stellt Annie Ernaux in das präzis ausgemalte Diorama der Geschichte ihres Landes. Ein Kernwerk der europäischen Gegenwartsliteratur.

Zur Autorin:

Annie Ernaux, geboren 1940, bezeichnet sich als „Ethnologin ihrer selbst“. Sie ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit, ihre zwanzig Romane sind von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert worden.