Man muss durchaus kein Abonnent eines Magazins für stadtflüchtende Metropolenmüde sein und Stammwähler ökologisch orientierter Parteien, um einen Zusammenhang herzustellen zwischen der unaufhaltsamen Wiedererweckung des Nature Writing und dem ebenso anscheinend unaufhaltsamen Abhandenkommen der Natur. Dass Richard Powers, den man mit einiger Sicherheit als das naturwissenschaftliche Superhirn unter den amerikanischen Großschriftstellern der mittleren Generation bezeichnen kann, der ständig unterwegs ist in den Grenzgebieten von Literatur und Wissenschaft, jetzt ausgerechnet einen Roman über Baumumarmer geschrieben hat, ein Buch wie ein Baum gewissermaßen, überrascht nur auf den ersten Blick.



Der 61-jährige studierte Physiker Powers, der inzwischen im Wald lebt, von Stanford in die Smoky Mountains gezogen ist, hat vielleicht sein Beschreibungsobjekt geändert, seine Arbeitsweise nicht. „Die Wurzeln des Lebens“ weiß wieder wahnsinnig viel. Powers erzählt von den borkigen Lebewesen, ohne die unserer Atmosphäre die Luft ausginge, davon, wie sie vernetzt sind. Wir wissen schließlich, wen wir umarmen, wenn wir schon einen Baum umarmen, und was wir tun müssen, damit wir ihn auch in hundert Jahren noch umarmen können.



Aber eigentlich ist es die Geschichte einer Gruppe von Aktivisten, und wie sie wurden, was sie sind. Der Roman beginnt im Wurzelwerk, der Initiation des Aktivismus, und endet bei manchen in den Wipfeln des Ökoterrorismus. Das Buch für den Hambacher Forst.

Die Wurzeln des Lebens Roman. Aus dem Englischen von Gabriele Kempf-Allié und Manfred Allié Autor: Richard Powers Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-397372-3 Zum Autor: Richard Powers, geboren 1957, lebt in den USA. Seit seinem Romandebüt „Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz“ (1985) sind neun weitere Romane erschienen. Für sein Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2006 mit dem National Book Award für „Das Echo der Erinnerung“. Wie kaum ein anderer ist Richard Powers der Gegenwart auf der Spur: Das Wissen unserer Zeit will er in Geschichten erfahrbar, die Verwerfungen emotional erlebbar machen.