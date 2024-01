Jean Bonnefoy hatte keine Zeit mehr. Wie wenig Zeit er noch hatte, konnte er nicht ahnen, als ihm, da war er schon über neunzig und der bedeutendste Dichter Frankreichs und Nobelpreiskandidat seit Jahrzehnten, der Gott der Poesie, an den er wahrscheinlich nicht glaubte, ein Manuskript noch einmal in die Hände spielte. Hatte er schon oft gewälzt. Oft liegengelassen. Nie fertigbekommen. „Der rote Schal“ hieß es. 1964 abgebrochen. „Jetzt“, sagte der 1923 in Tour geborene studierte Philosoph und Mathematiker, „jetzt und mit dem ‚Roten Schal‘, sagte er, „ist es höchste Zeit, mir die wirklichen Fragen zu stellen, zur Kindheit, zum Ursprung des Dichtens.“ „Man muss“, sagte er dann noch, „weitermachen, sonst klemmt sich der Teufel dazwischen.“ Der Teufel kam diesmal zu spät. Bonnefoy hat seine lyrische Annäherung an sich und seine Dichtung, seine Exkursion an die Orte seiner Kindheit, in die Schutthalde seiner Erinnerungen, ins Entstehen seiner Poetologie, teils autobiografisch, teils essayistisch, noch abschließen können, bevor er 2016 in Paris starb.

Von den Surrealisten beeinflusst, von Breton abgestoßen, ging es Bonnefoy, der einer der wichtigsten Figuren der französischen Nachkriegslyrik wurde, in seiner Dichtung darum, „der Wirklichkeit auf nichtbegriffliche Weise zu begegnen." „Mit ihren Wörtern trachtet sie danach, den direkten Bezug zur benannten Sache zu beleben, damit diese von ihrer begrifflichen Einkerkerung befreiten Gegenwarten für uns einen vollständiger bewohnbaren Ort ergeben." Sein letztes, zu Lebzeiten erschienenes Buch ist eine Einladung und eine offene Tür ins Innere von Bonnefoys Werk. Man sollte sie nicht aus- und nicht zuschlagen. Zum Autor: Yves Bonnefoy, 1923 in Tours geboren und am 1. Juli 2016 in Paris gestorben, ist einer der berühmtesten europäischen Dichter des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt seines Denkens und Schreibens steht die Poesie; Bonnefoy schuf aber auch ein umfangreiches essayistisches Werk, vor allem zu Fragen der Dichtung und der Malerei. Im Mai 2016 veröffentlichte er sein letztes Buch. Zuletzt erschienen auf Deutsch „Beschriebener Stein" (2004), „Streichend schreiben" (2012) und „Die lange Ankerkette" (2014).