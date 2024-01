Viel hätte vielleicht nicht gefehlt, dass man sich zumindest den Prosaisten Michael Lentz ganz gut in der beliebten Rubrik „Was macht eigentlich...“ hätte vorstellen können. „Pazifik Exil“, der letzte Roman des Lautpoeten, Lyrikers, Literaturprofessors, Literaturherausgebers ist vor zehn Jahren erschienen. „Schattenfroh“ ist die im wahrsten Wortsinn erschöpfende Antwort auf die oben erwähnte Rubrikenfrage. Ein Koloss von einem Buch. Eine hypertrophe Sternwanderung von Düren aus durch die Welten des Wissens und die Zeiten. Ein Vater-Buch, ein Vater-Abrechnungsbuch. Ganz anders als „Muttersterben“, Lentz‘ Abgesang auf seine Mutter, für den er 2001 den Bachmannpreis bekam.



Ein Mann ohne Namen hockt in einer Zelle. Eine Gesichtsmaske hat er auf. Die saugt, was er denkt, direkt in Schrift. Und er denkt viel. Über die Toten von Düren, die starben beim Luftangriff vom 16. November 1944, über Hegel und die Kreuzigung, über Nachkriegsarchitektur und -kindheit, Katholizismus. Über sich selbst, der ständig wiedergeboren und hingerichtet wird. Und vor allem über Schattenfroh, die totalitäre Überfigur, der der „Furchtbringenden Gesellschaft“ vorsitzt und Vater und Satan, Gott und beispielsweise Philipp II. ist. So geht das und geht weiter von Aelius Aristides bis Giambattista Vico. Führt ins Innere des Denkens und des Schreibens. Ist ein Requiem auf alle und alles.



Ein Literaturverzeichnis ist dem Roman beigegeben. Das ist sehr schön. Aber wahrscheinlich zu kurz.

Schattenfroh. Ein Requiem Roman Autor: Michael Lentz Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-043938-3 Zum Autor: Michael Lentz, 1964 in Düren geboren, lebt in Berlin. Autor, Musiker, Herausgeber. Zuletzt erschienen „Pazifik Exil“ (Roman), „Warum wir also hier sind“ (Theaterstück), „Offene Unruh“ (Gedichte), die Essay- und Aufsatzsammlung „Textleben“ sowie die Frankfurter Poetikvorlesungen „Atmen Ordnung Abgrund“. Lentz wurde u. a. ausgezeichnet mit dem Literaturförderpreis des Freistaates Bayern (1999), dem Aufenthaltsstipendium Villa Aurora in Santa Monica, Kalifornien/USA (2001), dem Ingeborg-Bachmann-Preis (2001) und dem Preis der Literaturhäuser (2005).