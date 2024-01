Vor Begegnungen mit der Schriftstellerin Rachel Cusk konnte man, wenn man ihre Bücher kannte, schon ein bisschen Angst haben. Weil sie einen gnadenlosen Blick zu haben schien, die Beobachtungslichtstärke eines literarischen Elektronenmikroskops und die sprachliche Schärfe eines Hochleistungsseziermessers. Zwischenzeitlich war Cusk, die 1967 in Kanada geborene Britin, eine der meistgehassten Frauen ihres Landes. Das war, als sie – in zwei Sachbüchern – über ihre Mutterschaft und über Scheidung geschrieben hatte und sich als öffentlich ausgehasste Familien- und Ehefeindin inmitten eines Shitstorms bis dahin ungekannten Ausmaßes wiederfand.



Herausgeholfen hat ihr die Literatur. Eine Trilogie, genauer gesagt, die 2014 mit dem Roman "Outline" begann und nun, nach "Transit", mit "Kudos" endet. Die Geschichte der Schriftstellerin Faye und wie sie die Welt sieht. Besser gesagt, wie die Welt durch die aufs höchste wachen Wahrnehmungsorgane dieser Rachel-Cusk-Ähnlichkeitswettbewerbsgewinnerin in sie einströmt. In den Echoraum ihrer Literatur. Denn das ist es, was geschieht in den drei Romanen, die das Stationendrama einer weiblichen Befreiung erzählen, beinahe ohne Antrieb, gänzlich ohne Plot, was wirklich gar nichts macht. "Kudos", was, wenn man wohl will, so viel wie "Chapeau" bedeutet, handelt von Faye, wie sie auf Lesereise geht. Wie ihr aber (von Lesern abgesehen) keiner zuhört, wie sie alle, gerade die Männer, gerade die Journalisten, bloß mit ihren eigenen Geschichten heimsuchen. Bissig ist das, eine Betriebssatire, eine feministische Gesellschaftsanalyse. Und die Geschichte einer Frau, die beginnt, sich zu wehren. Echoraum dicht, Trilogie aus.

Kudos Roman. Aus dem Englischen von Eva Bonné Autor: Rachel Cusk Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-42807-8 Zur Autorin: Rachel Cusk, 1967 in Kanada geboren, lebt in England, hat acht Romane sowie drei Sachbücher geschrieben und ist dafür vielfach ausgezeichnet worden. "Kudos" ist nach "Transit" und "Outline" der letzte Teil einer Trilogie, einer "weiblichen Odyssee im 21. Jahrhundert".