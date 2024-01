Aka Morchiladze ist in Georgien als Schriftsteller so berühmt, wie es in Deutschland kein deutscher ist. Was u. a. daran liegt, dass man ihm in Georgien kaum entkommen kann. Schriftsteller ist der Mann, der eigentlich Giorgi Achwlediani heißt und 1966 in Tiflis geboren wurde, Sportreporter kann er, eine eigene Fernsehsendung über die georgische Geschichte hat er und Seifenopern geschrieben. Fünfmal hat er den wichtigsten Literaturpreis der Landes bekommen.



Begonnen hat Morchiladzes Schriftstellerkarriere 1992 mit dem tschicken Kurzroman über eine bekiffte Reise zweier junger Männer in einem Lada nach Karabach. Drogen wollen sie holen, während eine Weltmacht sich auflöst, untergeht und Georgien sich im fiebrigen Raum zwischen den Zeiten zögernd findet. Die Wirrnis jener Jahre, von denen Morchiladze am liebsten erzählt, ist der Treibstoff seiner Romane und das ästhetische Programm, das es streng genommen gar nicht gibt. Morchiladze benutzt aus dem Werkzeugkasten des postmodernen Erzählens, was ihm jeweils gerade taugt. Das kann – wie im Fall von "Santa Esperanza" – dann ein Roman in 36, fein in Filz eingeschlagenen Heftchen werden, mit ungefähr genauso vielen Schreibstilen und unzähligen Verbindungsstücken – ein Roman wie das "Spiel des Lebens". Oder – in "Der Filmvorführer" – die Lebensgeschichte des jungen Beso, von ihm selbst erzählt. Die magische Geschichte einer seltsamen Freundschaft, furchtbarer Kriege und gewaltiger Umbrüche.



Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, bei der Georgien Ehrengast ist, wird Aka Morchiladze die Eröffnungsrede halten.

Der Filmvorführer Roman. Aus dem Georgischen von Iunona Guruli Autor: Aka Morchiladze Verlag: Weidle ISBN: ISBN 978-3-938803-89-9