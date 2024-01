Der ewigste aller ewigen Literaturnobelpreisträgerkandidaten und die Lektorin, die er liebt, die aber seine Enkelin sein könnte. Er heißt Ezra Blazer (ein Hoch auf das Glück der Namensfindung). Sie heißt Alice und möchte auch mal schreiben, sagt sie. Was denn, fragt er. Weiß sie nicht. Über Menschen auf jeden Fall, die interessanter sind als sie selbst, sagt sie. Kann er nicht verstehen. Was soll schon interessanter sein als man selbst.



Kann sich, lässt Lisa Halliday, die Geliebte des ewigen Literaturnobelpreisträgerkandidaten Philip Roth, in "Asymmetrie" ihr Alter Ego Alice sich weiter fragen, kann sich beispielsweise ein Chormädchen aus Massachusetts so in einen muslimischen Mann denken, dass die ausgedachte Geschichte die gleiche Intensität und Glaubwürdigkeit hat wie eine selbst erlebte? Das ist schon mal die erste Asymmetrie im ersten Roman der Lisa Halliday, Ex-Chormädchen aus Massachusetts, Ex-Nobelpreiskandidatengeliebte, Ex-Lektorin und -Agentin beim legendären Literaturagenten Wylie.



Der ganze Roman ist ein Lehrbuch in asymmetrischer Literaturkriegsführung. Er unterläuft unseren Voyeurismus, lacht sich schief, dass wir uns über Intimitäten aufregen, die wir geliefert bekommen, von denen wir aber behaupten, sie gar nicht so genau wissen zu wollen (wie es ist, wenn ein Welt-Literat in seinen Siebzigern einen Orgasmus hat, zum Beispiel).



Asymmetrien der Macht, des Alters, der Herkunft. Halliday jammert nicht, klagt nicht an. Sie spielt mit ihnen. "Are you game", ist die erste Frage, die der Welt-Literat Alice fragt. "Sind Sie dabei?" Auf jeden Fall.

Asymmetrie Roman. Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs Autor: Lisa Halliday Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-26001-6 Zur Autorin: Lisa Halliday, aufgewachsen in Massachusetts, studierte in Harvard und lebt als freie Lektorin und Übersetzerin in Mailand. 2005 erschien ihre Kurzgeschichte "Stump Louie" in der Paris Review. Für "Asymmetrie", ihren ersten Roman, erhielt sie 2017 einen Whiting Award for Fiction.