"Ein bisschen Ende gibt es nicht", steht irgendwo in diesem Roman, der voll ist von beendeten Beziehungen und der doch so voller Märchen steckt, wie man es fast schon erwarten darf von einem Schriftsteller, den man mit Fug und Recht als den Mythen- und Märchenpapst der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur bezeichnen kann.



Von Robert und Jetti Lenobel handelt Michael Köhlmeiers Familienauflösungsroman. Sie verschleudert EU-Mittel für Kulturprojekte in Dublin. Er ist Psychoanalytiker, das, heißt es wiederum in "Bruder und Schwester Lenobel", erklärt alles. Tut es natürlich nicht. Denn das Rätsel bleibt ja erst einmal. Der Bruder ist verschwunden. Vielleicht ist er verrückt geworden, was niemanden wundernehmen würde, weil große Teile der Sippschaft, aus der er stammt und von der Köhlmeier in seinem Roman erzählt, mindestens ein bisschen ver-rückt sind. Nennen wir es lieber traumatisiert.



Der Schatten des Holocausts hängt über ihnen und allem. Das ist in dieser jahrzehnteübergreifenden Familienaufstellung, anders als in Köhlmeiers großem Geschichtsdrama "Abendland", allerdings nicht die Hauptsache. Es geht um Männer und vor allem Frauen. Ums Seelenverwandtensuchen. Ums Glückfinden, das allerdings erst beginnen kann, nachdem man sich von krankmachenden Bindungen, von Familienbanden befreit hat. Es gibt viele Enden im Buch des 1949 im vorarlbergischen Hard am Bodensee geborenen Köhlmeier. Es gibt sogar glückliche (für – das darf gespoilert werden – Michael Köhlmeiers anderes Literatur-Ich, Sebastian Lukasser, zum Beispiel). Vielleicht beginnt so – das soll nicht despektierlich sein – tatsächlich das Alterswerk des Michael Köhlmeier.

Bruder und Schwester Lenobel Roman Autor: Michael Köhlmeier Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-25992-8 Zum Autor: Michael Köhlmeier, 1949 in Hard am Bodensee geboren, lebt in Hohenems/Vorarlberg und Wien. Bei Hanser erschienen u. a. die Romane "Abendland" (2007), "Zwei Herren am Strand" (2014), "Das Mädchenmit dem Fingerhut" (2016), außerdem die Gedichtbände "Der Liebhaber bald nach dem Frühstück" (Edition Lyrik Kabinett, 2012) und "Ein Vorbild für die Tiere (2017) sowie die Novelle "Der Mann, der Verlorenes wiederfindet" (2017). Michael Köhlmeier wurd evielfach ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Marie Luise Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk.