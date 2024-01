Ein Kind, vier Jahre alt, die Mutter nennt ihn "Kavalier", sitzt auf den Fersen der nackten Mutter. Erkundet ihren Körper, ihr Geschlecht. Mit dem Bleistift. Eine Urszene in "Dämmer und Aufruhr". Darum wird es immer und immer wieder gehen in Bodo Kirchhoffs Roman.



In Alassio, in dem Hotel, in dem seine Eltern Ende der Fünfziger noch glücklich schienen, blättert sich der 1948 in Hamburg geborene Kirchhoff durch das Foto- und Geschichtenalbum seiner Kindheit und Jugend. Um Körpererforschung und Sprachfindung wird es gehen. Um Geschlechtstrieb und Schreibtrieb. Um verwischte Erinnerungen und um die Mutter. Um Missbrauch geht es natürlich auch. Um die Geschichte von Kirchhoffs Kantor im Internat am Bodensee. Und was der Mann mit dem 11-Jährigen tat. Aber das wusste man schon seit fast einem Vierteljahrhundert. Kirchhoff hat es oft erwähnt, in Romanen erzählt.



Und auch in "Dämmer und Aufruhr" spricht Kirchhoff für den Missbrauch, den Kirchhoff nicht Missbrauch nennen will, niemanden schuldig; wer Opfer war, wer Täter, interessiert ihn nicht. Die Kantorgeschichte ist nur eine Etappe auf der Tour de Force Bodo Kirchhoffs in und durch seine frühen Jahre. Eine schreckliche ist sie nicht, keine, die alles überschattet, nur eine, die ihn geprägt hat. Wie vieles, was "Dämmer und Aufruhr" – der vielleicht ausgeruhteste, abgeklärteste, von Kirchhoffesmen freieste aller Kirchhoff-Romane – eben neben dem Künstler- und Geschlechtserweckungsroman auch ist. Mutterroman, Mutterabschiedsroman, Roman einer scheiternden Familie – und die Erzählung reicht bis tief in die Geschichte der beginnenden Studentenbewegung – einer sich zwischen Dämmer und Aufruhr findenden Republik.

Dämmer und Aufruhr Roman Autor: Bodo Kirchhoff Verlag: Frankfurter Verlagsanstalt ISBN: ISBN 9783627002534 Zum Autor: Bodo Kirchhoff, geboren 1948, lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. Nach seinen von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierten Romanen "Die Liebe in groben Zügen" und "Verlangen und Melancholie" wurde Kirchhoff für seine Novelle "Widerfahrnis" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und erhielt in China den Preis für das beste ausländische Buch des Jahres 2017.