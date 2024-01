Andor Endre Gelléri, 1906 als Sohn einer jüdischen Kleinbürgerfamilie in Budapest geboren, war gerade mal 18, hatte die Schule abgebrochen, als er mit seiner ersten Erzählung in einer Budapester Tageszeitung wie ein Komet über der genialischen Generation ungarischer Schriftsteller aufleuchtete. Über Márai, Kosztolányi, Szerb. Gelléri war das Wunderkind unter ihnen. Und ihr proletarisches Gegenbild.



Wer wissen will, wie das Leben wirklich war im Ungarn nach der Wirtschaftskrise, bei denen ganz unten, bei den Durchkommern, lese seine Novellen, Erzählungen, Kurz- und Kürzestgeschichten, seinen geradezu visionären Roman "Die Großwäscherei". Geschichten von den Leuten, die er kannte, zwischen denen er sich – vom Schreiben konnte er nicht existieren – selbst seinen Lebensunterhalt verdiente. Als Färber, in der Wäscherei, als technischer Zeichner, Fuhrmann. Keine Elendsgeschichten, kein literarischer Antikapitalismus. Gut 80 Geschichten, in denen die schwere Realität leise tanzt, aufgehoben wird mit Fantasien, surrealen Bildern, Geschichten, in denen die Arbeiter, die Kleinbürger, die Elenden ein Gesicht bekommen, eine Würde, einen Platz in der Literatur. Das war seine Mission.



"Träumer der Realität" hat man ihn genannt und "feenhaften Realismus" die Art, wie er schrieb. Viel Zeit hatte er nicht. Anfang der Vierzigerjahre wurde Andor Endre Gelléri als Jude zum Arbeitsdienst eingezogen. Schrieb in Arbeitspausen an seiner Autobiografie weiter. Mit einem der letzten Todesmärsche kam er ins Konzentrationslager Mauthausen. Ein paar Tage nach der Befreiung des Lagers starb er im österreichischen Wels an Flecktyphus.

Stromern Erzählungen. Mit einem Nachwort von György Dalos. Aus dem Ungarischen von Timea Tankó Autor: Andor Endre Gelléri Verlag: Guggolz Verlag ISBN: ISBN 978-3-945370-18-6 Zum Autor: Andor Endre Gelléri (1906–1945) wird als Sohn eines Schlossers und einer Kantinenfrau in Budapest geboren. Auf Wunsch seines Vaters bricht er mit 15 Jahren das Gymnasium ab und absolviert eine Ausbildung an der Industriefachschule. Seinen Roman "Die Großwäscherei" veröffentlichte er 1931 mit 24 Jahren, danach schuf er ein umfangreiches Werk an Kurzgeschichten und hinterließ einen unvollendeten autobiografischen Roman. Als Jude wird er in den Jahren von 1940 bis 1945 in verschiedene Arbeitslager deportiert und stirbt wenige Tage nach der Befreiung des Lagers Mauthausen im Mai 1945.