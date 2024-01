Das Leben ist schwer, die Jahre vergehen, und das Schicksal setzt überall seine größeren oder kleineren Zeichen. Niemand versteht sich gegenwärtig so gut auf die erzählerische Ausmalung dieses Genrebildes vom menschlichen Dasein wie Robert Seethaler. Er weiß, dass jeder Einzelheit ein größeres Gewicht von Bedeutung und Wahrheit zukommt, wenn sie in die Spanne zwischen Geburt und Tod gestellt wird. Das machte den einfachen, melancholischen Zauber seines Romans Ein ganzes Leben aus.



Nun, in seinem neuen Roman Das Feld, hat er gleich die ganze Belegschaft eines Kleinstadtfriedhofs zum Sprechen gebracht. Gut zwei Dutzend Verstorbene erzählen etwas von ihrem Leben, nicht den Lebenslauf wohlgemerkt, sondern einen Schlüsselmoment, sei es ein Ereignis, ein Gefühl, eine Beziehungsgeschichte. Und natürlich haben diese finalen, resümierenden Worte, weil sie vom Ende und vom Tod her gesprochen sind, auch wieder eine besondere Wirkung. So gelingt es Seethaler, vom Lebensalltag in einer Kleinstadt zu erzählen und diesen zugleich effektsicher zu bewegenden Schicksalsbildern zu überhöhen.

Das Feld Roman Autor: Robert Seethaler Verlag: Hanser Berlin ISBN: ISBN 978-3-446-26038-2 Zum Autor: Robert Seethaler wurde 1966 in Wien geboren. Er hat eine Ausbildung als Schauspieler und arbeitete für Film, Fernsehen und Theater. Er schreibt Drehbücher und Romane. Erste größere Aufmerksamkeit erregte er 2012 mit seinem Roman Der Trafikant. Sein Roman Ein ganzes Leben von 2014 wurde zum Bestseller, mit dem er für den Man Booker International Prize nominiert wurde.