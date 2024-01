Manchmal können Geschichten, die von Leichentransporten und Bestattungen handeln, mehr über konkrete Lebensverhältnisse erzählen, als man erwarten würde. Das Urbild dafür ist William Faulkners berühmter Roman Als ich im Sterben lag. Graham Swift übertrug dieses Muster in Letzte Runde nach England, Zhang Yang holte es mit seinem Film Getting Home nach China.



Nun bietet Khaled Khalifa mit seinem Roman Der Tod ist ein mühseliges Geschäft eine syrische Spielart des Themas. Es ist eine hochaktuelle Version, denn sie spielt mitten im syrischen Bürgerkrieg und zeigt auf bitter-komische Weise, was aus dem zivilen Leben wird, wenn sich die Gesellschaft in ein Schlachtfeld verwandelt. Der letzte Wunsch von Bulbuls Vater war es, in seinem Heimatdorf begraben zu werden. Die Geschwister Bulbul, Fatima und Hussain setzen also alles daran, ihn dorthin zu bringen. Der Weg dorthin ist nicht weit, doch zu Kriegszeiten wird er zur Odyssee. Militärs und Milizen führen sich als die Herren der Straßen auf, und entlang des Handlungsweges finden sich zahlreiche weitere Geschichten von einst und jetzt aus dem Leben der Familie und aus dem Alltag eines Landes, in dem die Waffen fast immer das letzte Wort haben.

Der Tod ist ein mühseliges Geschäft Roman. Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich Autor: Khaled Khalifa Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN: 978-3-498-04702-3 Zum Autor: Khaled Khalifa wurde 1964 im syrischen Aleppo geboren. Er studierte Jura und begann zugleich zu schreiben. Als Herausgeber und Organisator engagierte er sich im literarischen Leben und wirkte im Brotberuf als Drehbuchautor für Fernsehfilme. Er schrieb mehrere Romane, die in Syrien verboten wurden, von denen aber Raubdrucke oder in Beirut gedruckte Ausgaben unter der Hand kursieren. Zwei davon wurden ins Englische übersetzt. Die kritische Betrachtung der Ära Assad gehört ebenso zu seinen Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Fundamentalismus. Der Tod ist ein mühseliges Geschäft ist sein erster Roman in deutscher Übersetzung.