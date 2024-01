Er hatte den richtigen Beruf, um den Sozialismus aufzubauen: Andrej Platonow war Ingenieur für Bewässerungstechnik und Elektrifizierung. 1918 begann er zu schreiben und mit glühendem Eifer die Errungenschaften der sowjetischen Revolution poetisch und journalistisch ins Licht der proletarischen Morgenröte zu tauchen.



Dann aber kam ihm sein Realitätssinn in die Quere, und es gelang ihm nicht länger, sich über die Konstruktionsmängel des Sowjetsystems hinwegzutäuschen. Das Ergebnis waren die Romane Tschewengur. Die Wanderung mit offenem Herzen und Die Baugrube, seine Hauptwerke, beide entstanden Ende der zwanziger Jahre. Wie ein Don Quichotte begibt sich der Held von Tschewengur an der Seite eines Begleiters à la Sancho Pansa auf die Suche nach dem wahren Kommunismus, der angeblich in der titelgebenden Stadt bereits verwirklicht ist. Doch was sie vorfinden, ist ein Gemeinwesen, in dem Faulheit, Mangel und Täuschung die buntesten Blüten treiben, und das alles wird begleitet von großmächtigem ideologischem Getue.



Maxim Gorki erkannte ganz richtig die satirische Wucht des Romans und sagte voraus, dass die Zensur dagegen einschreiten würde. So geschah es. Platonows zwei Romane wurden erst in den achtziger Jahren in der Sowjetunion veröffentlicht. Wodurch in den Augen von Joseph Brodski die russische Literatur um fünfzig Jahre zurückgeworfen wurde.



Mit Tschewengur liest man heute also zumindest dreierlei: ein kritisches Dokument, einen modernen satirischen Sowjet-Roman und ein hochkarätiges Stück komischer Literatur.

Tschewengur – Die Wanderung mit offenem Herzen Roman. Mit einem Nachwort von Ingo Schulze und Dževad Karahasan. Revidierte Übersetzung aus dem Russischen von Renate Reschke Autor: Andrej Platonow Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42803-0 Zum Autor: Andrej Platonow wurde 1899 in Woronesch geboren. Obwohl er wegen seiner kritischen Darstellungen sowjetischer Gegebenheiten sogar den Unwillen Stalins erregte, Selbstkritik üben musste und in seiner literarischen Tätigkeit eingeschränkt wurde, starb er keinen stalinistischen, sondern 1951 einen natürlichen Tod.