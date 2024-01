Ohne steile Thesen bietet David Szalay Momentaufnahmen aus dem Leben von neun Männern. Sein Figurenensemble umfasst die verschiedensten Typen, vom bildungshungrigen Studenten über den Literaturwissenschaftler oder einen Immobilienmakler bis hin zum Milliardär. An den unterschiedlichsten europäischen Schauplätzen geht es um das Dasein schlechthin und wie seine Männerfiguren damit zurechtkommen, wie sie sich das Leben vorstellen, wie sie es anpacken, oder wie es ihnen entgleitet, obwohl sie glauben, es fest im Griff zu haben.



Jedem der neun Protagonisten ist eine eigene, in sich geschlossene Erzählung gewidmet. Verbunden sind die einzelnen Geschichten nicht durch die Handlung, sondern durch das gemeinsame Thema der männlichen Befindlichkeiten und durch die Platzierung der diversen Episoden auf der Zeitachse verschiedener Lebensalter. Die Monate von April bis Dezember geben die Überschriften der Kapitel ab. Vom Frühling der Jugend also über den Sommer bis zum Winter des Alters.

Was ein Mann ist Roman. Aus dem Englischen von Henning Ahrens Autor: David Szalay Verlag: Hanser Verlag ISBN: ISBN: 978-3-446-25824-2

Zum Autor:

David Szalay wurde 1974 als Sohn eines Ungarn und einer Kanadierin in Montreal geboren. Bald darauf zog die Familie nach Beirut und später, nach Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs, nach London, wo Szalay aufwuchs. In Oxford studierte er englische Literatur. Er versuchte sich in verschiedenen Berufen, in Brüssel gewann und verlor er ein kleines Vermögen mit Pferdewetten. 2008 erschien sein erster Roman London and the South-East. 2013, nach zwei weiteren Romanen, kam er auf die Liste der besten jungen britischen Romanautoren des Magazins Granta. 2016 wurde er mit All that Man is für den Man-Booker-Preis nominiert.