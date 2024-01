Die Figuren in Denis Johnsons Geschichten sind weder Glückspilze noch ordentliche Bürger, und wenn in ihre Köpfe auch viel hineinpasst, Klarblick und nüchterner Verstand gehören nicht dazu. Viel eher sind sie Mitglieder einer Junkie-Gesellschaft, in der die Sucht mehr ist als lediglich ein Drogenproblem. Sie lässt sich ganz allgemein verstehen als Metapher für ein haltloses Taumeln zwischen Bedürfnis und flüchtiger Befriedigung, zwischen Panik und hirnverbranntem Übermut. Höhenflug und Absturz gehen da unmittelbar ineinander über.



Denis Johnson besaß das große Gespür für abnorme Zustände, Grenzgänger und die Delirien der Ratlosigkeit, die unversehens umschlagen können in abergläubische Erlösungsvisionen. Johnson wandelt in seinem Erzählstil zwischen Pathos und Groteske. Wobei das Pathos in Gestalt wuchtiger Bilder daherkommt – und dennoch meist poetisch glückt. Während die Groteske sich vorwiegend im Situativen darstellt – es gibt kaum eine noch so bedeutsame Situationsschilderung, die nicht auch einen komisch-absurden Aspekt hätte. Das aber macht die unverwechselbare, faszinierende Eigentümlichkeit seines Stils aus. Seine Figuren spielen die Komödie eines lächerlichen Lebens und dennoch flackern irgendwo hinterm Erzählhorizont die Lichter der Verheißung und die Feuer der Verdammnis.

Die Großzügigkeit der Meerjungfrau Erzählungen. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell Autor: Denis Johnson Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN: 978-3-498-07399-2 Zum Autor: Denis Johnson wurde 1949 als Sohn eines amerikanischen Offiziers in München geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Japan und auf den Philippinen. Er machte Drogenerfahrungen, seine erste Alkoholentzugskur absolvierte er mit 21 Jahren. In den USA unterrichtete Johnson einige Jahre als Lehrer für Gefängnisinsassen. Am Anfang seiner literarischen Laufbahn standen Gedichte, 1983 veröffentlichte er seinen ersten Roman Angels. Mit dem Story-Band Jesus’s Son gelang ihm 1992 der Durchbruch. Zu seinen wichtigsten Werken gehören Schon tot (1996), Train Dreams (2003) und Ein gerader Rauch (2007). Er schrieb auch Reportagen u. a. aus Kriegsgebieten im Stil des Gonzo-Journalismus. Johnson starb 2017 an Leberkrebs.