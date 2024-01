Josef Winkler: Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe

Nachdem sich der Nazi-Massenmörder Odilo Globocnik bei Kriegsende mit einer Zyankalikapsel umgebracht hatte, wurde er von den Engländern in einem als "Sautrattn" bezeichneten Acker in der Nähe des Kärntner Dorfes Kamering verscharrt. Später wurde auf diesem Feld Getreide angebaut und daraus Brot gebacken. Und ausgerechnet, so geht die große Anklage in diesem Abrechnungstext, vom Vater des Autors, der sich auch auf andere Weise an seinem Sohn schuldig gemacht hat.



Das ist ein für Josef Winkler charakteristisches Bild, ja geradezu ein Schichtenmodell für den Unterboden von Trauma, Verbrechen und Unterdrückung. Das untergepflügte Unrecht befällt noch den nachgeborenen Sohn mit seinen Todeskeimen. Auf diese historisch und familiär grundierte Verletzungsgeschichte antwortet Josef Winkler hier in einer ebenso zornigen wie bitteren Gegenrede.

Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe Autor: Josef Winkler Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-42796-5 Zum Autor: Josef Winkler wurde 1953 in Kamering im Bundesland Kärnten als Bauernsohn geboren. Aus dieser Herkunft resultierten für den Heranwachsenden zahlreiche Kränkungen, Zurücksetzungen und Traumatisierungen, die Winkler zum zentralen Stoff für eine in seinem Schreiben immer wieder erneut thematisierte große Verletzungsgeschichte gemacht hat. Daraus entstanden Texte von obsessiver Intensität, in denen die verdorbene Heimat, der Tod, die Sexualität und der Katholizismus die Schlüsselthemen abgeben. Winkler erhielt zahlreiche Preise, darunter 2007 den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur und 2008 den Georg-Büchner-Preis.