„Es war eine abstruse Zeit, jene Jelzin-Jahre, gezeichnet von Überforderung, Euphorie, Verelendung und Illusionen. Es herrschte Aufbruchsstimmung, Optimismus, wobei man nicht wusste, wohin die Reise geht. Es gab viel Naivität, man wollte Freiheit, machte sich aber nicht viel Gedanken, was eine offene Gesellschaft bedeutet.“



So Arthur Isarin in einem Gespräch mit der FAZ. In seinem Roman Blasse Helden schickt er seinen Protagonisten auf eine Besichtigungstour durch diese Zeit, ja mehr noch, er lässt ihn kräftig mitmischen beim Transfer des einstigen 'Volkseigentums' in die Hände von Geschäftemachern und Oligarchen. Der Romanheld berichtet von seiner Reise durch die Etagen der neuen Mächtigen und die Betten desillusionierter Frauen bis ans Ende aller Moral.

Blasse Helden Roman Autor: Arthur Isarin Verlag: Knaus ISBN: ISBN 978-3-8135-0777-5 Zum Autor: Arthur Isarin ist ein Pseudonym. Der Autor wurde, so viel verrät der Verlag, 1965 in München geboren. Er hat Philosophie, Politik und Ökonomie studiert und in England, USA, Russland und Kasachstan gearbeitet. Heute lebt er in Queensland/Australien. Blasse Helden ist sein erster Roman.