Citizen heißt dieser Band, Bürger*in. Doch er erzählt von den zahllosen Momenten, durch welche diese Rolle als gleichberechtigte Bürgerin in Frage gestellt, wenn nicht sogar bestritten wird. Das Buch liest sich wie ein Katalog der Kränkungen, die bereits in der Schule beginnen und die in der Sprache stecken. Häufig erscheinen sie geringfügig, kaum spürbar für jemanden, den sie nicht betreffen – der keine 'Person of Colour' ist.



Über die persönlichen Erfahrungen hinaus fasst Rankine öffentliche Bilder und Ereignisse in den Blick, Sportlerinnen wie Serena Williams oder die Strategien afroamerikanischer Künstler. Wie funktioniert Sprache in diesem Zusammenhang? Abgedruckt sind auch eine Reihe von Skripten für Videoprojekte zu diesen Themen.



"Aufgabe der Kunst", schrieb James Baldwin, "ist es, die Fragen freizulegen, die unter den Antworten begraben werden."

Citizen Lyrischer Essay. Aus dem amerikanischen Englisch von Uda Strätling Autor: Claudia Rankine Verlag: Spector Books ISBN: ISBN: 9783959051675 Zur Autorin: Claudia Rankine, kam 1963 in Kingston/Jamaika zur Welt. Als sie sieben Jahre alt war, immigrierten ihre Eltern in die USA. Sie wuchs in New York auf und studierte dort an der Columbia University. 1994 erschien ihr erster Gedichtband Nothing in Nature is Private. Sie engagiert sich für die Belange von Frauen und Afro-Amerikanern, war College-Dozentin und hatte 2016 eine Poetik-Professur an der Yale University inne. 2014 und 2015 erhielt ihr Buch Citizen: An American Lyric eine Reihe von Auszeichnungen, 2014 stand es auf der Shortlist des National Book Award.