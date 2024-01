Mit der Wende, die zur deutschen Vereinigung führte, waren vielfältige Wandlungen von Identitäten verbunden. Thorsten Palzhoff benutzt diesen Hintergrund in seinem Romandebüt auf vielschichtige Weise für die Identitätssuche seines Helden Felix Fehling.



Dieser wird nach einer schwierigen westfälischen Jugend durch die aufrührerischen Umbrüche in der zerfallenden DDR nach Leipzig gelockt – eine Flucht in die entgegengesetzte Richtung. Er befreundet sich mit Nica, die aus dem Westen nach Leipzig zurückgekehrt ist, um der zwielichtigen Geschichte ihres verstorbenen Vaters nachzuforschen.



Ein Debütroman, dessen Schelmen- und Doppelgängermotive, Sprache und Romanhandlung reich an Formen, Wendungen und Tonlagen sind.

Nebentage Roman Autor: Thorsten Platzhoff Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: ISBN: 978-3-10-059006-0 Zum Autor: Thorsten Palzhoff wurde 1974 in Wickede geboren und lebt heute in Berlin. Sein Erzählband Tasmon erschien 2006 bei Steidl. Das Buch wurde von Alberto Manguel im Times Literary Supplement zu einem der Books of the Year 2007 gekürt.