"Ach, Caragiales Augen! Nichts könnte das Blitzen, die Lebendigkeit, den Scharfblick und vor allem die Tiefe seiner Augen wiedergeben!" Mit diesem Selbstporträt führt sich der Schriftsteller in seiner Erzählung Wie wir Caragiale kennenlernten selber ein in einen Kreis von jungen Bohemiens, die nichts anderes im Kopf haben als ihre Verse und Ideen. Tatsächlich geht es in diesem Band kurzer Erzählungen, Anekdoten und Feuilletons oft um die Kunst und um den Ehrgeiz, von dem sie angetrieben wird, von der Geltungssucht, die sie auf den Hund bringt, und von den genialen Ideen, die sie erneuern. Darunter mischen sich volkstümliche Genreszenen und Kabinettstückchen über die Salons der Metropole. Caragiale verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Berlin, doch leider sind die Gedenktafeln, die dort an ihn erinnern, zahlreicher als seine Bücher in deutschen Buchhandlungen. Mit Humbug und Variationen wird dieser Missstand nun gelindert.

Humbug und Variationen Erzählsammlung. Mit einem Nachwort von Eva Ruth Wemme und Dana Grigorcea. Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme Autor: Ion Luca Caragiale Verlag: Guggolz ISBN: ISBN 978-3-945370-16-2 Zum Autor: Ion Luca Caragiale (1852–1912) wurde in dem kleinen Dorf Haimanale, nahe Ploieşti, geboren, das heute zu seinen Ehren I. L. Caragiale heißt. Er besuchte Volksschule und Gymnasium und nahm ab 1868 an dem von seinem Onkel Costache geleiteten Konservatorium in Bukarest Schauspielunterricht. Als 1870 sein Vater starb, musste Caragiale für die Familie aufkommen. Er arbeitet als Souffleur am Bukarester Nationaltheater, als Übersetzer und als Journalist bei Zeitungen und satirischen Zeitschriften. Im Literaturzirkel Junimea lernte er Titu Maiorescu kennen. Als dieser 1888 Kultusminister wurde, beförderte er Caragiale zum Generaldirektor für das Theaterwesen. Diese Stellung behielt er allerdings nur für ein Jahr. Zwischen 1878 und 1890 schrieb Caragiale vor allem Dramen, ab dann verfasste er zahlreiche Novellen und Erzählungen. 1891 verweigerte ihm die Rumänische Akademie die Aufnahme. Gekränkt eröffnete er eine Gaststätte im Bukarester Händlerviertel. Aufgrund einer Erbschaft konnte er nach Westeuropa reisen. 1904 zog er mit seiner Familie nach Berlin, wo er weitere Bände mit kurzen Geschichten veröffentlichte. 1912 starb er in Berlin. Sein Leichnam wurde nach Bukarest überführt, zu seiner Beerdigungsfeier kosteten alle Bahnkarten des Landes nur die Hälfte.