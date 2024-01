Ausgerechnet in einem verschneiten Schweizer Bergdorf vollendete der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin im Winter 1951/52 seinen ersten Roman Go Tell It on the Mountain, der zum Klassiker der amerikanischen Literatur wurde. Die deutsche Neuübersetzung trägt nun den Titel Von dieser Welt. Der Kirchgang der Familie Grimes an einem Sonntag im Harlem des Jahres 1935 bildet den Rahmen der Handlung. In zahlreichen Rückblenden und Exkursen jedoch werden die alltäglichen Lebensumstände und die bittere Vorgeschichte der Familie ebenso realitätsnah wie symbolträchtig vergegenwärtigt: das Sklavenleben auf den Baumwollfeldern, der Existenzkampf in den Großstädten des Nordens, die persönlichen Nöte und Verhängnisse. Es ist eine Geschichte voller Gewalt, Demütigungen und Unterdrückung, die manche Widerstandskräfte, aber auch ein vielfach gebrochenes, verletztes Selbstbewusstsein hervorgebracht hat. In fiktionalisierter Form und mit analytischem Blick schilderte Baldwin hier die Welt seiner Jugend, um sich davon zu befreien.

Von dieser Welt Roman. Mit einem Vorwort von Verena Lueken. Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow Autor: James Baldwin Verlag: dtv ISBN: ISBN 978-3-423-28153-9 Zum Autor: James Baldwin (1924-1987) in New York geboren, war und ist vieles: ein verehrter, vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und eine Ikone der Gleichberechtigung aller Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Herkunftsmilieus. Er war der erste schwarze Künstler auf einem Cover des Time Magazine. Baldwin starb 1987 in Südfrankreich.