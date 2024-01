"Geländeroman" heißt der Untertitel des Buches von Esther Kinsky, in dem sie die Beschreibung vom Aufenthalt in drei Regionen Italiens zusammenfasst. Naturbeschreibungen und Reiseimpressionen gehören zum zentralen erzählerischen Weltzugang im Schreiben der Autorin. In Hain begibt sich die Erzählerin auf die Suche nach einer neuen Balance, denn sie hat gerade ihren Lebensgefährten verloren. Sie findet ein empfindliches Gleichgewicht beim Betrachten von Landschaften, Orten und den Gegenständen der Natur. Und zugleich weitet sich ihr Blick in die Vergangenheit von Geschichte und Kultur ebenso wie in die Erinnerungen an die eigene Kindheit und die Italienreisen mit dem Vater, der die Farbe Blau liebte. Dabei beweist sie ein scharfes Auge für die Übergänge zwischen Fremdem und Vertrautem, zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Diesseits und Jenseits. Im Hain des Titels treffen die verschiedenen Sphären ebenso zusammen wie im Schwemmland des Flusses Po, einer Gegend, wo die Grenzen zwischen Erde, Wasser und Himmel verschwimmen.

Hain Geländeroman Autor: Esther Kinsky Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-42789-7 Zur Autorin: Esther Kinsky, geboren 1956 in Engelskirchen im Bergischen Land, aufgewachsen in der Nähe von Bonn. Sie studierte Anglistik und Slawistik in Bonn und Toronto. Seit 1986 ist sie als Übersetzerin aus dem Polnischen, Russischem und Englischem tätig (u. a. die Romane und Erzählungen Olga Tokarczuks und Henry David Thoreaus Lob der Wildnis). 2009 wurde sie für ihre Übersetzerleistung mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr debütierte sie auf dem deutschen Buchmarkt mit dem Roman Sommerfrische. Mit ihrem "Prosapoem" (NZZ) über eine ungarische Feriensiedlung als Sehnsuchtsort begeisterte sie die Kritik. Auch ihr Roman Banatsko (2011) spielt in der ungarischen Grenzregion, die "[…] als Weltzentrale einer alles durchdringenden, absolut humorlosen Melancholie" (Deutschlandradio) beschrieben wird. 2014 erschien ihr Roman Am Fluss, der große Resonanz in den Feuilletons erhielt, wo er u. a. als "Sprachereignis" (Die Zeit) gefeiert wurde. Im Sommersemester 2016 hatte Esther Kinsky die Thomas-Kling-Poetikdozentur an der Universität Bonn inne.