Niemandem gelingt es, sich so weit wie Georg Klein aus dem Hier und Jetzt der deutschen Literatur herauszukatapultieren. Mit höchster Präzision baut er aus bekannten Einzelheiten fantastische Welten von unauslotbarer Rätselhaftigkeit. Diesmal sind es Büroangestellte, die in einer hermetischen unterirdischen Welt ihren geheimnisvollen Aufgaben nachgehen. Dann werden sie plötzlich in eine Außenwelt gestoßen, wo ganz andere Regeln und Interessen herrschen. Als hätten die Visionen eines Hieronymus Bosch sich hier in heutige Formen verwandelt. Georg Klein mischt seine stilistischen Mittel mit virtuosem Geschick aus gegenstandsreicher Schilderung, eigenwilliger Bildhaftigkeit, kernigen Idiomen, originellen Prägungen und slapstickhaften Effekten. Technischer Fortschritt und soziale Archaik verbinden sich da in düsteren anti-utopischen Szenarien. Zugleich aber kann man in der allgegenwärtigen Thematisierung von Macht und Unterwerfung auch den zur totalen Flexibilität gezwungenen Menschen von heute erkennen. Georg Kleins Welten sind Tretmühlen, bevölkert von untertänigen Erfolgssklaven im Dienste obskurer Systeme.

Miakro Roman Autor: Georg Klein Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN 978-3-498-03410-8 Zum Autor: Georg Klein, 1953 in Augsburg geboren, veröffentlichte die Romane Libidissi, Barbar Rosa, Die Sonne scheint uns und Sünde Güte Blitz sowie die Erzählungsbände Anrufung des Blinden Fisches, Die Logik der Süße und Von den Deutschen. Für seine Prosa wurden ihm der Brüder-Grimm-Preis und der Bachmann-Preis verliehen; für Roman unserer Kindheit erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse. 2013 erschien sein Roman Die Zukunft des Mars.