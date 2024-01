Ein Paar und vier Kinder gehen ins Kunsthistorische Museum. Doch auf einmal verändert sich der gesamte Bezugsrahmen des Bildungsausflugs dramatisch. Im Foyer hat ein Terrorakt stattgefunden. Plötzlich reicht die Hintergrundstrahlung von Bedrohung und Glaubenskriegen bis in die stillen Museumssäle hinein. Doch das Geschehen berührt die Besucher nur ahnungsweise. Trotzdem verändert sich der Blick auf das "Martyrium des heiligen Sebastian" von Mantegna, auf den "Turmbau zu Babel" von Pieter Bruegel, auf "Die vier Weltteile" von Rubens und andere Werke. Auf einmal überlagern sich die Bildwelten der Vergangenheit mit den aktuellen Ereignissen der Gegenwart. Als Schriftsteller, Künstler und Kunsthistoriker besitzt Hanno Millesi ein umfangreiches Instrumentarium, um daraus ein überraschendes, kenntnisreiches und subtiles erzählerisches Gedankenspiel zu machen. Bei dem er außerdem manches darüber zu sagen hat, wie unterschiedlich Erwachsene und Kinder an Kunst herangehen.

Die vier Weltteile Roman Autor: Hanno Millesi Verlag: Edition Atelier ISBN: ISBN 978-3-903005-37-2

Zum Autor:

Hanno Millesi, geboren in Wien, Studium an der Universität Wien und an der Hochschule für angewandte Kunst; in den 90er-Jahren u. a. Assistent von Hermann Nitsch und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums moderner Kunst in Wien. Auszeichnungen u. a.: Reinhard-Priessnitz-Preis, Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien, Projekt- und Staatsstipendium für Literatur des BKA. Zuletzt in der Edition Atelier erschienen: Der Schmetterlingstrieb.