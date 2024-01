Während andere versuchen, sich zu finden und ihrem Dasein festere Form zu verleihen, sind Thomas Stangls Figuren Virtuosen darin, alle fest umrissenen Konturen ihres Ichs aufzulösen. Und ihr Autor ist ein Meister darin, immer neue Konstellationen zu ersinnen, um die Auflösung und Verflüssigung der Grenzen zwischen Ich und Welt erzählerisch nicht nur darzustellen, sondern durchzuspielen. In seinem neuen Roman lässt er einen Architekten zu einem Kongress nach Afrika reisen. Diese Fremde ist wieder ein idealer Schauplatz, um den Helden vom festen Boden unter den Füßen zu befreien und alle Instanzen von Sein und Wirklichkeit in nicht zuletzt poetische Bewegung zu versetzen: Innenleben und äußere Realität, Gegenwart und Vergangenheit, Gedanken, Fantasien und Wahrnehmungen. Entsprechend verlaufen die Begegnungen mit Kollegen, Frauen, anderen Menschen. Man treibt aufeinander zu und gleitet wieder auseinander. Dennoch hat das nichts Tragisches. Stangl schreibt eine Art von Bewusstseinsliteratur, für die jede unverhoffte Bewegung zur Quelle von Abenteuern wird.

Fremde Verwandtschaften Roman Autor: Thomas Stangl Verlag: Droschl ISBN: ISBN 9783990590096

Zum Autor:

Thomas Stangl, 1966 in Wien geboren, wo er auch heute lebt, studierte Philosophie sowie Hispanistik. Seit Anfang der Neunziger veröffentlichte er Essays, Rezensionen und später Prosatexte in Tageszeitungen wie in Literaturzeitschriften. Bereits sein erster Roman Der einzige Ort brachte ihm den aspekte-Preis (2004) für das beste deutschsprachige Debüt ein. In den Folgejahren erhielt er u. a. den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft (2007), den Telekom-Austria-Preis beim Bachmann-Preis (2007), den Alpha-Literaturpreis (2010) und den Erich-Fried-Preis (2011). "Es gibt keinen österreichischen Schriftsteller, der so sehr in der Lage ist, Figuren eine eigene Wahrnehmung zukommen zu lassen und sie gleichsam darin einzuspinnen." (Josef Haslinger, Literaturpreis Alpha)