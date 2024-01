In den 1930er Jahren besichtigte das sowjetische Schriftsteller-Duo Ilja Ilf und Jewgeni Petrow die USA. Darüber erstatteten sie mit Humor und ohne ideologischen Eifer literarisch Bericht. Eine ideale Vorlage für Felicitas Hoppes eigenes amerikanisches Reisebuch. Schließlich gibt sich die Büchner-Preisträgerin bekanntlich niemals mit der platten Abschilderung von Wirklichkeit zufrieden. Durch die spielerischen Querverbindungen zu den beiden Kollegen und Vorläufern bereichert sie ihren Blick auf Ost- und Westküste sowie die Räume dazwischen um Perspektiven, historische Vertiefungen und Anspielungsebenen – ganz abgesehen natürlich von dem charakteristischen apart-verspielten Hoppe-Ton.

Prawda. Eine amerikanische Reise Roman Autor: Felicitas Hoppe Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-032457-3

Zur Autorin:

Felicitas Hoppe, geboren 1960 in Hameln, lebt als Schriftstellerin in Berlin. 1996 erschien ihr Debüt Picknick der Friseure, 1999, nach einer Weltreise auf einem Frachtschiff, folgte der Roman Pigafetta, 2003 Paradiese, Übersee, 2004 Verbrecher und Versager, 2006 Johanna, 2008 Iwein Löwenritter, 2009 Sieben Schätze und die Erzählung Der beste Platz der Welt, 2010 Abenteuer – was ist das?, 2011 Grünes Ei mit Speck, eine Übersetzung von Texten des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss, 2012 der Roman Hoppe und zuletzt 2018 der Roman Prawda. Eine amerikanische Reise. Für ihr Werk wurde Felicitas Hoppe mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem aspekte-Literaturpreis, dem Bremer Literaturpreis, dem Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim, dem Rattenfänger-Literaturpreis, dem Georg-Büchner-Preis und zuletzt dem Erich Kästner Preis für Literatur. Außerdem Poetikdozenturen und Gastprofessuren in Wiesbaden, Mainz, Augsburg, Göttingen, am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, an der Georgetown University, Washington D.C., in Hamburg, Heidelberg und Köln.