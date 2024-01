Gemeinhin ist die Kreuzung aus brachialem Reißer und historischem Epochenroman eher eine amerikanische Domäne. Doch der 1979 geborene polnische Literaturstar Szczepan Twardoch hat schon in seinen vorangegangenen Romanen wie „Morphin“ bewiesen, dass er dafür alle notwendigen Talente besitzt.



Nun führt er uns in eine Welt, wo die Unterschiede zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer auf beunruhigende Weise verschwimmen: ins Warschau der Vorkriegszeit und in die Unterwelt der Stadt. Jakub Shapiro, Boxer, Killer, Gangsterboss kennt, wie üblich, Loyalitäten aber keine Skrupel. Als seine Position bedroht ist, tut er, was Gangster in solchen Fällen tun: er führt einen Unterweltkrieg, dessen Eruptionen auch die Oberwelt in Schrecken versetzen.



Erzählt wird das alles von einem Mann, der als Junge Shapiro bewunderte, obwohl der auch seinen Vater liquidierte.

SWR Rowohlt Verlag - Der Boxer Übersetzt aus dem Polnischen von Olaf Kühl Autor: Szczepan Twardoch Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN 978-3-7371-0008-3 Zum Autor: Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der polnischen Gegenwartsliteratur. Mit „Morphin“ (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch wurde mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet, Kritik und Leser waren begeistert. Für den ebenfalls hochgelobten Roman „Drach“ wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt. Bei polnischen Lesern wie Kritikern übertraf „Der Boxer“ diese Erfolge sogar noch. Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.