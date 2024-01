Besonders in Argentinien hat das Phantastische in der Literatur mit Jorge Luis Borges oder Adolfo Bioy Casares eine große Tradition. Samanta Schweblin, geboren 1978 in Buenos Aires, hat diese Phantastik aufgegriffen, sie jedoch stärker mit den Sphären des Alltags verbunden.



Gerade noch erschien im Leben ihrer Figuren alles ganz normal doch plötzlich öffnet sich ein unsichtbares Tor und die Dinge verkehren sich in ein aberwitziges Geschehen. Es sind vor allem Familienverhältnisse, in denen auf einmal Realität wird, was in den Gemütern gut verborgen war. Und schlagartig führen eine Mama oder ein Großelternpaar ein irres Psychodrama auf.



Es sind vor allem Kurzgeschichten, in denen Samata Schweblin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, mit ihren unverwechselbaren Handlungsideen verstörende Wirkungen erzielt. 2015 erhielt sie dafür den hochdotierten Preis für spanischsprachige Erzählungen Premio Internacional de Narrativa Breve.

SWR Suhrkamp - Sieben leere Häuser Erzählungen. Übersetzt aus dem Spanischen von Marianne Gareis Autor: Samanta Schweblin Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42804-7 Zur Autorin: Samanta Schweblin wurde 1978 in Buenos Aires geboren. Für ihren Erzählungsband Die Wahrheit über die Zukunft erhielt sie 2008 den Premio Casa de las Américas sowie den Juan-Rulfo-Preis, für den soeben in spanischer Sprache erschienenen Band Siete casa vacías erhielt sie den Premio de narrativa breve Ribera del Duero de España. Das Gift ist ihr erster Roman, er erscheint in über zwanzig Ländern. Samanta Schweblin lebt und arbeitet in Berlin.