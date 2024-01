Wenn der Romanheld Joshua Cohen den gleichen Namen wie der Autor trägt, dann ist Vorsicht geboten. Dann ist mit avancierten Erzählkonzepten zu rechnen. Und die gehen in diesem Fall über die metafiktionalen Spiele der Postmodernisten hinaus und direkt hinein in die Jetzt-Zeit der Beschleunigung, Verwandlung und Zerrüttung des Bewusstseins durch das Internet.



Joshua Cohen, geboren 1980 in New Jersey und derzeit Inhaber der Samuel-Fischer-Gastprofessur für Literatur in Berlin, ist das neueste Genie der Synchronisierung von digital mutiertem Zeitgeist und Literatur.



Joshua Cohen, die Romanfigur ist Ghostwriter und schreibt natürlich über Leben und Schaffen eines Internet-Giganten. Das heißt, es geht nicht zuletzt um die Entwicklungssprünge des PC und ihrer Auswirkungen von den siebziger Jahren bis nahezu heute. Tonbandprotokolle spielen dabei eine zentrale Rolle. Aber vor allem spielt alles eine Rolle, was sonst noch zentral, wichtig und typisch ist. Wenn Bücher nervös sein können, sprunghaft, immer im schnellen Takt das Setting und die Themen wechselnd wie beim Web-Surfen, dann ist es dieses.

SWR Schöffling Verlag - Buch der Zahlen Übersetzt Aus dem Englischen von Robin Detje Autor: Joshua Cohen Verlag: Schöffling Verlag ISBN: ISBN: 978-3-89561-627-3 Zum Autor: Joshua Cohen wurde 1980 in New Jersey geboren und hat an der Manhattan School of Music studiert. Er hat mehrere Erzählbände und Romane sowie den kulturkritischen Band ATTENTION! veröffentlicht, ist der Buchkritiker des Harper’s Magazine und schreibt regelmäßig Essays für die New York Times Book Review, die London Review of Books und andere. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Pushcart Prize (2012) und den Matanel Prize in Jewish Literature (2013).