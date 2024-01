Hans Pleschinski: Wiesenstein

Hans Pleschinski ist der kulturhistorische Cicerone unter den deutschen Romanciers. Nach einem Thomas-Mann-Roman nun also Gerhart Hauptmann: vom Ende her betrachtet, vom Ausgang seines Lebens und vom Untergang des deutschen Kulturraums her, den er repräsentierte.



Dresden brennt, aber der Dichterfürst und seine Frau schlagen sich 1945 nach Agnetendorf durch, um in der Jugendstilburg des Nobelpreisträgers inmitten von Chaos und Niederlage eine Exklave deutschen Kulturlebens aufrecht zu erhalten.



Hans Pleschinski, geboren 1956 in Celle, nimmt diese Situation von endzeitlicher Symbolik, um über eine Handlungsspanne von eineinhalb Jahren hinweg in kenntnisreicher, souveräner Erzählung Hauptmanns Leben und Werk aufzublättern und dessen Eigenheiten ebenso ins Auge zu fassen wie die Vertreibung der Schlesier oder die chaotischen Begleitumstände der deutschen Niederlage.

SWR C. H. Beck - Wiesenstein Autor: Hans Pleschinski Verlag: C. H. Beck Verlag ISBN: ISBN: 978-3-406-70061-3 Zum Autor: Hans Pleschinski, geboren 1956, lebt als freier Autor in München. Zuletzt erhielt er u. a. den Hannelore-Greve-Literaturpreis (2006), den Nicolas-Born-Preis (2008) und wurde 2012 zum Chevalier des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. 2014 erhielt er den Literaturpreis der Stadt München und den Niederrheinischen Literaturpreis. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste.