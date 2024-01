Es endete 1901 mit einem Mord in Tiflis. Dort wurde die norwegische Schriftstellerin Dagny Juel von ihrem Geliebten in einem Hotelzimmer erschossen. Liebschaften unterhielt die Dame u. a. mit Edvard Munch, dem sie auch Modell stand, und August Strindberg. Verheiratet war sie mit dem polnischen Décadence-Schriftsteller Stanislaw Przybyszewski. Der georgische Schriftsteller Zurab Karumidze, der 1957 in Tiflis geboren wurde und auch als kultureller Redenschreiber für die Regierung tätig ist, hat in seinem Roman die Femme fatale Dagny zur Leitfigur eines fulminanten Reigens um Kultur und Bohème des Fin de Siècle gemacht. Virtuos wirbelt der von interkulturellen Beziehungen faszinierte Autor in postmoderner Manier vieles virtuos durcheinander: die Kunst der Moderne, den Zauber der Liebe, Georgiens Geschichte und Mythen, Stalin inklusive.

Dagny oder Ein Fest der Liebe Roman. Aus dem Englischen von Stefan Weidle Autor: Zurab Karumidze Verlag: Weidle ISBN: ISBN: 978-3-938803-85-1 Zum Autor: Zurab Karumidze, geboren 1957, ist einer der bekanntesten Autoren Georgiens. Sein Werk umfasst Romane, Kurzgeschichtensammlungen, Novellen sowie ein Buch über Jazz, das den wichtigen georgischen Literaturpreis SABA gewann. Darüber hinaus ist er Herausgeber und Mitherausgeber einiger Essaybände über die georgische Politik und Kultur.

Sein Roman Dagny or A Love Feast wurde 2012 auf die Longlist des Dublin International Literary Award gewählt. Der Roman erschien zuerst 2011 in Tiflis. Er wurde in englischer Sprache geschrieben, eine Übertragung ins Georgische gibt es (noch) nicht. Zurab Karumidze lebt in Tiflis und ist als außenpolitischer Berater der georgischen Regierung tätig.