Durs Grünbein steckt "Zündkerzen" an: Traumstücke, Redepartikel, Prosagedichte und Sonett-Fragmente. Der Band versammelt 83 Texte, die vom Dichten und nicht zuletzt von Durs Grünbein selbst handeln. Zudem findet sich ein Fotopoem, das Schnappschuss und Sprache vereint.

Zündkerzen Gedichte Autor: Durs Grünbein Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42753-8

Zum Autor:

Durs Grünbein, 1962 in Dresden geboren, lebt und arbeitet als Dichter, Übersetzer und Essayist in Berlin und Rom. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs führten ihn Reisen durch Europa, nach Südostasien und in die Vereinigten Staaten. Er war Gast des German Department der New York University und der Villa Aurora in Los Angeles. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, darunter den Peter-Huchel-Preis, den Georg-Büchner-Preis, den Literaturpreis der Osterfestspiele Salzburg 2000, den Friedrich Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt 2004 und den Berliner Literaturpreis 2006 der Preußischen Seehandlung verbunden mit der Heiner-Müller-Professur 2006. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt.