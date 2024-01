Die Geschichte von Milena Sonntag, einer Künstlerin, ihrem Ehemann Jonas, einem Freiburger Solarphysiker, und ihrem einstigen Liebhaber, einem Philosophielehrer: Entlang an ihnen und ihren Interessen und an Milenas Bildern erzählt Thomas Lehr deutsche Geschichte. Phänomenologisch beobachtet er an einem einzigen Tag in Rückblenden ein Jahrhundert. Sein Erzählprojekt ist auf mehrere Bände angelegt, die in den nächsten – etwa 15 – Jahren entstehen sollen. Dieser Band ist auch eine Geschichte vom Licht – der Aufklärung.

Schlafende Sonne Roman Autor: Thomas Lehr Verlag: Hanser ISBN: ISBN: 978-3-446-25647-7 Zum Autor: Thomas Lehr, 1957 in Speyer geboren, gehört zu den anspruchsvollsten deutschen Gegenwartsautoren. Zu seinem Werk gehören u. a. die Romane Zweiwasser oder Die Bibliothek der Gnade (1993) und Nabokovs Katze (1999) sowie Größenwahn passt in die kleinste Hütte. Kurze Prozesse (2012). Für sein Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2012 mit dem Marie Luise Kaschnitz-Preis und 2015 mit dem Joseph Breitbach-Preis. Thomas Lehr lebt in Berlin.