Eine Frau fährt am 14. Oktober 1942 mit der Straßenbahn in die Klinik, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Es ist die Mutter von Péter Nádas. Zur gleichen Zeit notiert Anne Frank in ihrem Versteck in Amsterdam das Gewicht ihrer Familienangehörigen in ihr Tagebuch, versucht Viktor Klemperer in Berlin, etwas zu Essen zu finden, wird das Ghetto in Mizocz liquidiert. Nádas erzählt assoziativ von seinem Leben und vielen anderen. – Die große Geschichte, sie setzt sich aus Details zusammen, aus Einzelschicksalen, aus Momenten. In diesen Memoiren leuchten sie auf.

Aufleuchtende Details Memoiren. Übersetzt aus dem Ungarischen von Christina Viragh Autor: Péter Nádas Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN: 978-3-498-04697-2 Zum Autor: Péter Nádas, 1942 in Budapest geboren, ist Fotograf und Schriftsteller. Bis 1977 verhinderte die ungarische Zensur das Erscheinen seines ersten Romans Ende eines Familienromans (dt. 1979). Sein Buch der Erinnerung (dt. 1991) erhielt zahlreiche internationale Literaturpreise. U. a. wurde Nádas mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur (1991), dem Kossuth-Preis (1992), dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung (1995), dem Franz-Kafka-Literaturpreis (2003) sowie dem Verdienstorden der Republik Ungarn ausgezeichnet. Er lebt in Budapest und Gombosszeg.