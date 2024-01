Ein Buch der Rückschau, so bunt wie das Leben – aber auch eine scharfe Analyse des Erinnerns an sich. Annie Ernaux ist eine Chronistin mit feinsinniger Beobachtungsgabe. Sie schreibt 60 Jahre französischer Geschichte, nicht linear, sondern assoziativ, ein Protokoll als Bewusstseinsstrom, in dem Individuelles und Allgemeines am Leser vorüberziehen. In ihrem Text trägt die französische Autorin Fundstücke zusammen. Fotografien inspirieren sie, Aufzeichnungen, Lieder, Objekte, Wörter und Wendungen – es entsteht auf kleinem Raum ein großes Zeitbild. Und damit erklärt die Feministin ihre Liebe – an das Leben und seine Verwandlungen, an die Vergangenheit und Zukunft.

Die Jahre Roman. Übersetzt aus dem Französischen von Sonja Finck Autor: Annie Ernaux Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-22502-8 Zur Autorin: Annie Ernaux, geboren 1940 in Lillebonne, bezeichnet sich selbst als "Ethnologin ihrer selbst"; ihr Werk ist im Wesentlichen autobiografisch. Sie gilt als eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Ihre bisher erschienen Romane sind von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert worden. U. a. wurde sie 2008 mit dem Prix de la langue française für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet.