Das Werk ist Fragment geblieben – "Kafkas Sohn" wird aus dem Nachlass des 1964 in Ungarn geborenen Autors und Literaturwissenschaftlers veröffentlicht, der sich im Jahr 2014 das Leben nahm. In dieser Prosa von melancholischer Bildkraft geht Borbély seiner eigenen Vaterbeziehung vor dem Hintergrund von Kafkas "Brief an den Vater" nach und erkundet die Möglichkeiten, sich im künstlerischen Prozess einzunisten, während das im Leben nicht gelingen will.

Kafkas Sohn Übersetzt aus dem Ungarischen von Heike Flemming und Laszlo Kornitzer Autor: Szilárd Borbély Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42590-9 Zum Autor: Szilárd Borbély, 1964 in Fehérgyarmat im nordöstlichsten Winkel Ungarns geboren, debütierte 1988 als Lyriker und veröffentlichte rund ein Dutzend Gedicht- und Prosabände. Er war Hochschullehrer in Debrecen und übersetzte Lyrik aus dem Deutschen und Englischen, u. a. von Monika Rinck, Robert Gernhardt und Durs Grünbein. Mit seinem Romandebüt "Die Mittellosen" hat er sich an die Spitze der ungarischen Gegenwartsliteratur geschrieben. Im Februar 2014 nahm er sich das Leben.