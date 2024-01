Stephan Lohse: Ein fauler Gott

In seinem melancholischen Debütroman erzählt der Schauspieler und Autor Stefan Lohse, wie ein Elfjähriger den Schmerz und die Trauer über den plötzlichen Tod seines kleinen Bruders bewältigt. Evoziert werden die konsum-bunten 1970er Jahre, kontrastiert durch den Kummer, mit dem ein verzweifelter Junge und seine vom Ehemann verlassene Mutter fertig zu werden versuchen – mit ein bisschen Hilfe freundlicher Mitmenschen.

Ein fauler Gott Autor: Stephan Lohse Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42587-9

Zur Autorin / Zum Autor:

Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. Ein fauler Gott ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.