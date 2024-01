Ein hochreflexives Buch über Tränen – öffentlich oder privat vergossen – und deren unterschiedliche Funktionen im Gefühlshaushalt von der Romantik bis heute. Der Büchner-Preisträger Marcel Beyer geht echten, wahrhaftigen, erlogenen und melodramatisch hervorgekitzelten Tränenmomenten nach. Es geht um Luhmann und Adorno, Heintje, Helmut Kohl und Guido Knopp, und natürlich um Literatur.

Das blindgeweinte Jahrhundert Bild und Ton Autor: Marcel Beyer Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42578-7

Zur Autorin / Zum Autor:

Marcel Beyer, geboren am 23. November 1965 in Tailfingen/Württemberg, wuchs in Kiel und Neuss auf. Er studierte von 1987 bis 1991 Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Siegen; 1992 Magister artium mit einer Arbeit über Friederike Mayröcker. Der Autor erhielt zahlreiche Preise, darunter 2008 den Joseph-Breitbach-Preis und 2016 den Georg-Büchner-Preis. Bis 1996 lebte Marcel Beyer in Köln, seitdem ist er in Dresden ansässig.