"Etliche Erzählbande und Romane hat der 1946 in Aleppo geborene Niroz Malek in Syrien veröffentlicht; hierzulande kann man ihn nun mit einer Sammlung von Prosa-Miniaturen kennenlernen, die im Lauf der letzten Jahre entstanden und von Larissa Bender ins Deutsche gebracht worden sind: „Der Spaziergänger von Aleppo“ enthält Alltagsskizzen und Fantasien, Reflexionen und Erinnerungen – geschrieben allesamt, während Aleppo den Bombardements der Kriegsparteien ausgesetzt war. Die Toten und Abwesenden sind in diesen Geschichten so präsent wie die Lebenden. Sie erscheinen dem Erzähler in Tag- und Nachtträumen, sie sitzen mit am Tisch in den verbliebenen Cafés oder spazieren durch die Parks der verwüsteten Stadt. Immer mehr Freunde und Familienmitglieder verschwinden, werden zu Trugbildern. Malek aber bleibt. Er harrt aus in seiner Wohnung, seiner Bibliothek – zusammen mit seinen Weggefährten Don Quijote und Raskolnikoff, Nagib Machfus und William Shakespeare. Die Seele müsste er zurücklassen, schreibt Malek, würde er sich von den Orten der Vergangenheit verabschieden. Mit seinen verstörenden, traumwandlerischen, poetischen Geschichten verteidigt er die Möglichkeitsräume der Literatur, die selbst der Krieg nicht zerstören kann." (Ulrich Rüdenauer)

Der Spaziergänger von Aleppo Miniaturen. Aus dem Arabischen von Larissa Bender Autor: Niroz Malek Verlag: Weidle ISBN: ISBN 978-3-938803-83-7 Zur Autorin / Zum Autor: Niroz Malek wurde 1946 in Aleppo geboren. Er hat bislang acht Bände Erzählungen und sechs Romane veröffentlicht. Der Spaziergänger von Aleppo erschien zuerst auf französisch bei Le serpent à plumes. Das Buch wurde mit dem Prix Lorientales 2016 ausgezeichnet und inzwischen auch ins Schwedische übersetzt.