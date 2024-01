Zum 100. Geburtstag wird der Lyriker und Erzähler aus dem Memelland mit einem umfangreichen Band seiner gesammelten Gedichte geehrt, mehr als die Hälfte davon bislang unveröffentlichte aus dem Nachlass. Zu bewundern ist die kraftvoll rhythmisierte lyrische Sprache, die Archaik mit Ultramoderne verbindet und Bobrowskis Lebensthema entfaltet – die Schuld der Deutschen, begangen an den Völkern Osteuropas.

Gesammelte Gedichte Herausgegeben von Eberhard Haufe. Mit einem Nachwort von Helmut Böttiger Autor: Johannes Bobrowski Verlag: DVA ISBN: ISBN: 978-3-421-04762-5

Zur Autorin / Zum Autor:

Johannes Bobrowski wurde am 9. April 1917 in Tilsit geboren. Ab 1949, nach der Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, lebte er in Ostberlin, wo er als Lektor arbeitete. 1961 publizierte er seinen ersten Lyrikband "Sarmatische Zeit", der wie auch seine folgenden Bücher parallel in Ost- und Westdeutschland erschien. 1962 wurde ihm der Preis der Gruppe 47 verliehen, 1965 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis für den Roman "Levins Mühle". 1965 starb der Dichter in Ostberlin. Seine Texte sind in über 35 Sprachen übersetzt.