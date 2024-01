von Klaus Nüchtern (Wien)



„In „Trennung“, dem dritten Roman der Amerikanerin Katie Kitamura, passiert lange Zeit fast gar nichts und dann doch was. Die sehr behutsam entfaltete Spannung resultiert aber auch weniger aus dem Plot als aus den Beobachtungen der Ich-Erzählerin, die auf einen Anruf ihrer besorgten Schwiegermutter hin nach Griechenland fliegt, um ihren Mann zu finden, von dem sie längst getrennt lebt (was außer den beiden freilich niemand weiß). Dass ihre Recherchen diesen Christopher als einen Weiberhelden ausweisen, der offenbar auch vor Ort wenig hat anbrennen lassen, kommt für die nur noch nominelle Ehefrau wenig überraschend. In die ménage à trois, deren Spuren sie verfolgt, ist sie selbst nicht involviert, und doch ermittelt sie in diesem subtil über die Bande gespielten Roman notgedrungen letztlich auch in eigener Sache“ (Klaus Nüchtern)

Trennung Übersetzt aus dem Englischen von Kathrin Razum Autor: Katie Kitamura Verlag: Hanser ISBN: ISBN 978-3-446-25445-9 Zur Autorin / Zum Autor: Katie Kitamura, 1979 in Kalifornien geboren, ist eine amerikanische Schriftstellerin, Journalistin und Literaturkritikerin. Sie schreibt für zahlreiche Zeitungen, darunter The New York Times, Wired und The Guardian. Katie Kitamura lebt in New York. Bei Hanser erschien 2017 ihr Roman Trennung.