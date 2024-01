Der moralische Kampf des Künstlers in der Diktatur, durchdekliniert am Beispiel des Komponisten Dmitri Schostakowitsch, den die Todesangst vor Stalins Willkür zum Feigling und Verräter machte. Julian Barnes zeigt die Qualen eines gepeinigten musikalischen Genies, das in den eigenen moralischen Ruin einwilligt, um sein künstlerisches Werk schaffen zu können.

Der Lärm der Zeit Aus dem Englischen von Gertraude Krueger Autor: Julian Barnes Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04888-9

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Zur Autorin / Zum Autor:

Julian Barnes, geboren 1946 in Leicester, England, ist einer der wichtigsten zeitgenössischen britischen Autoren. Er wuchs in London und Northwood auf. Bis 1968 studierte er am Magdalen College in Oxford Moderne Sprachen und schloss das Studium mit Auszeichnung ab. Drei Jahre lang arbeitete er als Lexikograph für das Oxford English Dictionary supplement, trat dann eine Stelle als Redakteur bei der New Review und dem New Statesman an, bevor er von 1979 bis 1986 erst als Fernsehkritiker für den New Statesman und den Observer tätig war. 1979 heiratete Barnes seine Agentin Patricia Olive Kavanagh, die 2008 den Folgen eines Gehirntumors erlag. Julian Barnes setzt sich mit dem plötzlichen Tod seiner Frau in seinem Buch Lebensstufen auseinander. Er widmet ihr den Großteil seiner Werke. Julian Barnes lebt und arbeitet in London.