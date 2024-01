Elf Jahre hat er geschwiegen. Jetzt meldet sich der einstige Lieblings-Debütant der US-Literaturszene, die eine Hälfte des (inzwischen geschiedenen) Glamour-Paars Jonathan Safran Foer/Nicole Krauss, zurück, um mit 39 Jahren als Autor neu zu starten: “Hier bin ich.” Viel persönlicher Lebensstoff ist in diesen Ehe-, Familien- und Scheidungsroman eingeflossen, der sich darüber hinaus als Roman über das kulturelle und religiöse Selbstverständnis der jüdischen Diaspora in den USA lesen lässt.

Hier bin ich Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens Autor: Jonathan Safran Foer Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04877-3

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Zur Autorin / Zum Autor:

Jonathan Safran Foer wurde am 21. Februar 1977 in Washington D.C. geboren und wuchs dort als Mittlerer von drei Söhnen auf. Als Enkel von Holocaust-Überlebenden kam Foer früh mit jüdischen Traditionen, der Kultur und dem jüdischen Glauben in Berührung und zeigte besonderes Interesse für Literatur jüdischer Autoren, wie Joseph Roth. 1995 begann er das Studium der Philosophie in Princeton, wo er einen Kurs in Creative Writing bei der US-amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates belegte, die sein Talent entdeckte und ihn ermutigte weiter zu schreiben. Schon in dieser Zeit entstand die Idee zu seinem Debüt. Mit 19 Jahren reiste Jonathan Safran Foer in die Ukraine, um, wie der Protagonist seines Romans Alles ist erleuchtet, nach der Frau zu suchen, die seinen Großeltern zur Flucht verhalf.

Seit seinem Debütroman Alles ist erleuchtet zählt er zu den wichtigsten US-amerikanischen Schriftstellern seiner Generation. 2010 wurde er neben Literaturstars wie Chimamanda Ngozi Adichie und Nicole Krauss in die angesehene Liste »20 Under 40« aufgenommen. Darin listet das Magazin The New Yorker etwa alle zehn Jahre junge vielversprechende Autorinnen und Autoren auf.

Seit der Recherche für das Buch Tiere essen ist Foer konsequenter Vegetarier. Er lebt und arbeitet in New York. Von 2004 bis 2014 war er mit der Schriftstellerin Nicole Krauss verheiratet, mit der er zwei Söhne hat.