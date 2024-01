Der bedeutende DDR- und Post-DDR-Lyriker veröffentlicht Gedichte aus den letzten zehn Jahren. Sie sprechen „noch immer, oder nun erst, von der Wildnis der Gesellschaft.“ Es geht um eine Mansfelder Halde, um „Willkommen und Abschiebung“ afrikanischer Flüchtlinge oder um den „Kassensturz“ nach dem Ende der DDR: „Wo ist nun unser Mut? das Aufbegehren?“

Handbibliothek der Unbehausten Neue Gedichte Autor: Volker Braun Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42543-5

Zur Autorin / Zum Autor:

Volker Braun wurde 1939 in Dresden geboren. Nachdem er sich nach dem Abitur vergeblich um einen Studienplatz bemüht hatte, arbeitete er von 1957 bis 1960 in einer Druckerei in Dresden, als Tiefbauarbeiter im Kombinat Schwarze Pumpe und absolvierte einen Facharbeiterlehrgang (Maschinist für Tagebaugroßgeräte) im Tagebau Burghammer. Von 1960 bis 1964 studierte er dann Philosophie in Leipzig und zog nach dem Ende des Studiums nach Berlin, wo er bis 1966 als Dramaturg am Berliner Ensemble arbeitete. Nach einigen Jahren am Deutschen Theater Berlin (1972 – 1977) arbeitete er von 1977 bis 1990 erneut am Berliner Ensemble. 1983 wurde Volker Braun Mitglied der Akademie der Künste der DDR, 1993 der (gesamtdeutschen) Akademie der Künste in Berlin. 1996 erfolgte die Aufnahme in die Sächsische Akademie der Künste und in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Im Wintersemester 1999/2000 erhielt er die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel. Von 2006 – 2010 war Volker Braun Direktor der Sektion Literatur der Akademie der Künste. Er erhielt zahlreiche Preise, unter anderen den Büchner-Preis im Jahr 2000. Volker Braun lebt heute in Berlin.