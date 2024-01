Don DeLillo: Null K

Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert



Der Milliardär Ross Lockhart ist Großinvestor eines Unternehmens, das Sterbende einfrieren lassen und erst wieder zum Leben erwecken will, wenn die Medizin eine Lösung für das „ewige Leben“ gefunden hat. Den Ernst- und Testfall bildet seine viel jüngere Frau. Doch dann reist Ross‘ Sohn Jeffrey an, der die Sache ganz anders sieht, und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung um letzte Fragen.

Null K Autor: Don DeLillo Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04945-9

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Zur Autorin / Zum Autor:

Don DeLillo wurde am 20. November 1936 in der New Yorker Bronx geboren. Seine Familie war italienisch katholisch und zuhause herrschte ein sprachlicher Mix aus Englisch und Italienisch. In seiner Kindheit und Jugend interessierte sich DeLillo wenig für Bücher, spielte stattdessen draußen auf der Straße. Erst als Teenager begann er zu lesen, als er bei einem Ferienjob als Parkwächter die Wartezeit überbrücken musste. Eigener Aussage zufolge prägte sich diese Leidenschaft besonders in seinen 20ern und frühen 30ern aus – mit Romanen von James Joyce, William Faulkner, Flannery O’Connor und Ernest Hemingway. In dieser Zeit begann er auch selbst zu schreiben.

Nach dem Abschluss der Cardinal Hayes High School 1954 begann er ein Studium an der Fordham University, das er 1985 mit einem Bachelor in Communication Arts beendete. Ursprünglich wollte er in die Verlagsbranche, fand jedoch keinen Job und arbeitete bis 1964 als Werbetexter in der renommierten Agentur Ogilvy & Mather.

1978 bekam DeLillo das Guggenheim Stipendium und finanzierte damit eine Reise durch den Mittleren Osten. Später ließ er sich in Griechenland nieder, wo er an den Romanen Amazonas und Die Namen arbeitete. DeLillo lebt in Bronxville, New York.